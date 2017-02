Responsável pela contagem de votos nos Óscares pede desculpa pela troca de envelopes

A PriceWaterhouseCoopers (PwC), empresa responsável pela contagem dos votos que anualmente elegem os vencedores das estatuetas dos Óscares, já pediu desculpa pela troca de envelopes que levou ao anúncio (errado) de La La Land como Melhor Filme. O vencedor era Moonlight.

“Pedimos as mais sinceras desculpas a Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e aos espectadores dos Óscares pelo erro que foi feito durante o anúncio do prémio de Melhor Filme. Os apresentadores foram induzidos em erro com o envelope de categoria errado", justifica a empresa.

Na nota partilhada no Twitter, a PwC ressalva que o erro foi “imediatamente corrigido” e acrescenta que está a investigar o caso.

Na mesma comunicação elogia a postura dos nomeados e de Jimmy Kimmel, o apresentador que conduziu a cerimónia, pela forma como lidaram com o insólito caso.

