Viola Davis recebe Óscar de Melhor Actriz Secundária

O Óscar de Melhor Actriz Secundária pertence a Viola Davis, outra favorita a receber um prémio para o qual era já forte candidata desde o início da temporada - foi premiada nos Globos de Ouro, nos Bafta e nos prémios do Screen Actors Guild pelo seu papel em Vedações.

Esta era a terceira nomeação de Davis, que fora nomeada antes por As serviçais e Dúvida. Trémula de emoção, agradeceu o Óscar por um filme realizado por Denzel Washington, "oh captain, my captain" (numa evocação da famosa fala de O clube dos poetas mortos), e sublinhou que ser actor "é a única profissão que celebra o que significa viver uma vida".

Concorriam também Naomi Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion, a Longa Estrada para Casa), Octavia Spencer (Elementos Secretos) e Michelle Williams (Manchester by the Sea).

