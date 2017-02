Na animação, o Óscar é de Zootrópolis e da Disney

Zootrópolis, de Byron Howard, Rich Moore e Clark Spencer, foi o escolhido pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood como o filme de animação do ano. O filme da Disney é sobre a "tolerância", frisaram os seus produtores no palco do Dolby Theatre.

A fábula do histórico estúdio fora já vencedora de um Bafta. Foi o sétimo filme mais visto do ano nos EUA e o quarto mais visto em Portigal, com quase 400 mil espectadores.

Estavam nomeados Kubo e as Duas Cordas (Travis Knight e Arianne Sutner), Vaiana (John Musker, Ron Clements e Osnat Shurer), Ma vie de courgette (Claude Barras e Max Karli) e A Tartaruga Vermelha (Michael Dudok de Wit e Toshio Suzuki).

