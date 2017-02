Lena d'Água regressa ao Festival da Canção com Eu Nunca Me Fui Embora

Os oito finalistas da edição de 2017 do Festival da Canção ficaram definidos este domingo, na segunda meia-final do programa. As quatro canções que se irão juntar aos primeiros quatro finalistas, apurados uma semana antes, pertencem a Celina da Piedade, Nuno Figueiredo, João Pedro Coimbra e Pedro da Silva Martins. Para além de Celina da Piedade, que interpretou a própria canção, Primavera, mais três nomes garantiram o lugar na final: Jorge Benvinda, com Gente Bestial, Pedro Gonçalves com Don't Walk Away e a já experiente Lena d'Água, que interpretou a música Eu Nunca Me Fui Embora.

Estas quatro canções juntam-se assim às primeiras finalistas: Poema a Dois, de Fernando Daniel, O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos, Deolinda Kinzimba, Amar pelos Dois, Salvador Sobral e Nova Glória dos Viva La Diva.

A escolha do músico que representará Portugal no Festival da Eurovisão será decidida no próximo domingo, 5 de Março.

Primavera, Celina da Piedade

Compositor: Celina da Piedade

“Por um lado acústica, por outro lado electrificada e muito enérgica”, é assim que a compositora e cantora descreve a canção. Celina da Piedade, que em 2011 não conseguiu acompanhar os Homens da Luta à Eurovisão porque tinha outros concertos nas mesmas datas garantiu que este ano, por precaução, já tem o período do concurso internacional reservado. Sobre o Festival da canção, diz que se liga “a momentos marcantes do nosso percurso social, político, cultural”, e que por isso “continuará a fazer sentido dar-lhe conteúdo e nele participar enquanto no público continuar também a existir o desejo de nele se rever”, conta à RTP.

Gente Bestial, Jorge Benvinda

Compositor: Nuno Figueiredo

A dupla de músicos dos Virgem Suta apostou "na ironia das palavras”. A canção “tem uma série de alusões àquilo que somos enquanto povo português, o nosso modo de estar, aqueles pormenores que caracterizam a nossa forma de estar e de viver e que eu gosto de caracterizar nas letras das músicas”, descreve o compositor. Nuno explica que não hesitou em escrever a música em português. “Não tenho a mesma destreza [a escrever noutra língua] e gosto particularmente da língua portuguesa para as minhas brincadeiras fonéticas e para os jogos de palavras que uso”. “Lá porque o objectivo final é um certame que não é em Portugal não implica que eu tenha de fazer concessões na minha forma de compor”, justificou.

Don't Walk Away, Pedro Gonçalves

Compositor: João Pedro Coimbra

A única canção que chega à final sem ser cantada em português é do compositor, letrista e fundador dos Mesa, João Pedro Coimbra, que entregou a interpretação a Pedro Gonçalves, de 19 anos – conhecido pela sua participação no The Voice. "Faz sentido, para mim, escrever em inglês, que é uma língua universal, como a música também o é", justificou o compositor. "Acho importante que se perceba a mensagem contida na letra da canção.", acredita.

Eu Nunca Me Fui Embora, Lena d’Água

Compositor: Pedro da Silva Martins

O compositor dos Deolinda convidou a antiga vocalista dos Salada de Frutas, que confessou nunca antes ter sido convidada para o concurso. “É uma participação com um sentido mais profundo, as letras foram feitas a partir de coisas da minha vida, coisas que eu disse”, contou. A música não podia ser mais biográfica: “Nos últimos 20 anos eu tenho feito muitas coisas, mas coisas que não aparecem em televisão. O jazz não aparece em televisão, o último disco que eu fiz de rock também não passou na rádio, mas eu nunca parei. Só que de cada vez que eu fazia um contrato para ir cantar a qualquer lado – fosse piano e voz, fosse com a banda de jazz ou com a banda de rock – apresentavam-me sempre como ‘O grande regresso de Lena d’Água!’ e eu pensava ‘Mas eu nunca me fui embora!’”

