Jimmy Kimmel não pode unir os EUA mas pode diverti-los (à custa de Trump)

Jimmy Kimmel tinha dito que “podia ser demais” deixar a tensão política dominar um espectáculo de glamour. No entanto, o monólogo de abertura do apresentador desta edição dos Óscares teve nas referências ao momento político e ao Presidente Trump os momentos mais aplaudidos. “O país está dividido” e pediam-lhe algo para “unir” as pessoas – mas “não posso fazer isso. Só há um Braveheart nesta sala e ele também não nos vai unir”, brincou com Mel Gibson, com o clima polarizado nos EUA e com a tarefa quase impossível que era corresponder às expectativas e responder à pressão de sintetizar Hollywood numa punchline.

Numa cerimónia que começou com Justin Timberlake a interpretar a nomeada Can’t stop the feeling, composta para o filme Trolls, e que imprimiu uma toada mais animada numa cerimónia que muitos esperavam tensa, Jimmy Kimmel abriu o seu monólogo a lembrar que a gala deste ano está a ser vista por mais de 225 países “que agora odeiam” os Estados Unidos.

Entre referências à sua incapacidade de unificar os Estados Unidos, um “país dividido”, Kimmel deixou um conselho: que as pessoas comuniquem umas com as outras, esquecendo as suas divergências políticas. “Só assim vamos tornar a América grande outra vez”, lançou, numa referência directa ao slogan da campanha presidencial de Donald Trump.

Num registo predominantemente irónico, o apresentador agradeceu ao Presidente por conseguir, com as suas recentes declarações e medidas, pôr em perspectiva as críticas de racismo dirigidas à Academia na edição do ano passado. "Que ano maravilhoso para o cinema: os negros salvaram a NASA e os brancos salvaram o jazz!", brincou.

Os agradecimentos estenderam-se ainda aos serviços de Segurança Interna, por terem permitido a entrada no país da actriz francesa Isabelle Huppert, nomeada este ano para o Óscar de Melhor Actriz. Em Hollywood “não discriminamos pela origem, discriminamos pela idade e pelo peso”, brincou Kimmel sobre as exigências que condicionam sobretudo as actrizes.

Na recta final do monólogo, Meryl Streep serviu novamente como intermediária de mais críticas ao Presidente dos EUA. Recordando as críticas de Trump à actriz após o discurso que esta fez na última cerimónia dos Globos de Ouro, Kimmel reconheceu que os Óscares não premeiam apenas os grandes actores. Também abrem espaço para os sobrevalorizados, recordando ironicamente o epíteto que lhe tinha sido atribuído por Trump – “uma actriz sobrevalorizada” – a interpretação “medíocre” da actriz em O Caçador e as “desapontantes performances” em A Escolha de Sofia ou Kramer contra Kramer.

Kimmel pediu ainda à plateia uma “salva de palmas completamente imerecida” para a actriz, antes de atirar uma provocação a Streep (e sobretudo ao Presidente dos EUA): “Belo vestido. É da colecção da Ivanka [Trump]?”. A sala aplaudiu em pé.

No final uma passagem pelo WC da Casa Branca: Jimmy Kimmel deixou uma nota de consolo para todos os possíveis vencedores de Óscares nesta noite, lembrando-os de que é muito provável que os discursos sejam dissecados e comentados por Trump num dos tweets que o Presidente poderá escrever “na sua ida à casa de banho das cinco da manhã”.

