OMS diz que é urgente criar novos antibióticos para combater 12 perigosas bactérias

Novos antibióticos precisam de ser desenvolvidos urgentemente para combater 12 famílias de bactérias, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira, descrevendo esses "agentes patogénicos prioritários" como as maiores ameaças para a saúde humana. A agência de saúde das Nações Unidas adiantou que muitas dessas bactérias já evoluíram para superbactérias mortais que são resistentes a muitos antibióticos.

Estas bactérias "desenvolvem a capacidade de encontrar novas maneiras para resistir ao tratamento", disse a OMS, adiantando que conseguem passar material genético a outras bactérias permitindo que também se tornem resistentes aos fármacos. Segundo o alerta da OMS, os governos precisam de investir em investigação e desenvolvimento (I&D) se querem encontrar novos fármacos a tempo e não devem esperar pelas forças do mercado para aumentar os fundos necessários para combater esta ameaça.

"A resistência aos antibióticos está a crescer e estamos rapidamente a ficar sem opções de tratamento", avisa Marie-Paule Kieny, directora-geral adjunta da OMS para os sistemas de saúde e inovação. "Se deixarmos as forças do mercado sozinhas, os novos antibióticos que precisamos com mais urgência não serão desenvolvidos a tempo".

Nas últimas décadas, as bactérias resistentes aos fármacos, como a Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) ou a Clostridium difficile, transformaram-se numa ameaça à saúde global, e as estirpes multirresistentes de infecções como a tuberculose e a gonorreia são agora intratáveis.

A OMS já tinha alertado para o risco de muitos antibióticos se tornarem totalmente obsoletos neste século, deixando os doentes expostos a infecções mortais. A lista de "agentes patogénicos prioritários" publicada pela OMS nesta segunda-feira classifica-os agora em três rankings - crítico, alto e médio - de acordo com a necessidade urgente de novos antibióticos.

O grupo crítico inclui as bactérias multirresistentes que afectam especialmente hospitais, lares de idosos, e outras unidades de cuidados de saúde. Estes incluem as Acinetobacter, Pseudomonas e várias Enterobacteriaceae que podem causar infecções graves e muitas vezes mortais como pneumonia e septicemia. Os outros dois grupos contêm bactérias cada vez mais resistentes aos fármacos que causam doenças mais comuns como a gonorreia e a intoxicação alimentar provocada por salmonelas.

A OMS disse que a lista publicada pretende incentivar os governos a aplicar políticas que apostem na investigação científica tanto básica como avançada.

