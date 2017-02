Em 2016 houve uma média de quase dez ataques por dia contra refugiados na Alemanha, segundo dados do Ministério do Interior citados pela BBC.

Registaram-se 3533 ataques a refugiados e locais de alojamento de refugiados. A maioria foram contra indivíduos (2545), 988 contra alojamentos, e 217 visaram organizações de refugiados e voluntários. Os ataques deixaram 560 feridos, dos quais 43 eram menores.

O ministério do Interior condenou a violência. “Quem fugiu do seu país e procurou protecção na Alemanha tem o direito de esperar estar a salvo.” Os crimes aumentaram depois da chegada, em 2015, de cerca de 800 mil refugiados à Alemanha, depois de a chanceler, Angela Merkel, decidir abrir as portas aos que estavam num impasse na estação de Keleti em Budapeste.

