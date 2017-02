Pobres leopardos

É um prazer ler a revista quinzenal India Today. É muito bem escrita e editada. Salta-se de tema em tema e fica-se maravilhado com a variedade e o profissionalismo.

A India Today nunca tenta ser exaustiva. Desperta sabiamente a curiosidade. Na edição de 6 de Março uma crónica de Vivek Menon, o CEO da Wildlife Trust of India (WTI), fala dos ataques de tigres e leopardos. “A maioria destes casos”, escreve, “deve-se ao êxito da conservação dos big cats e não ao fracasso. Os animais grandes precisam de espaço e os grandes felinos estão a sair das áreas protegidas, à procura de novos territórios. Infelizmente estão rodeados de pessoas e hortas, estradas e linhas de comboio”.

A fotografia, cedida pela agência PTI, é sensacional: um leopardo a confrontar 12 homens. Teme-se tanto pelo leopardo como pelas pessoas. Fazer uma busca simples “leopard attack India” produz uma série de resultados chocantes.

Poorva Joshipura, o CEO da PETA India, protestou a aprovação recente da corrida de búfalos de Kambala. Apelou à “reverência cultural indiana pelos direitos dos animais”. Existe muita crueldade mas também existem muitos protestos. Embora a legislação seja antiquada, as práticas e as crenças são muito mais abertas aos outros animais deste planeta do que acontece em países mais pequenos, mais instruídos e mais ricos.

Há assassinos a matar leopardos e tigres mas há organizações na Índia – como a WTI, a WPSI e muitas outras – dedicadas a denunciá-los, crime por crime. Aprendamos com elas.

