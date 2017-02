Interesse dos europeus para ir aos EUA caiu 12% depois da proibição de Trump

Depois do Presidente norte-americano ter assinado, no final de Janeiro, um decreto presidencial que impedia a entrada de cidadãos de sete países maioritariamente muçulmanos, o interesse dos turistas europeus em visitar os EUA baixou cerca de 12%, noticia a Forbes.

PUB

O decreto presidencial de Trump proíbe temporariamente a entrada no seu país de cidadãos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. A ordem executiva também interrompeu o acolhimento de refugiados. De acordo com o Presidente, o objectivo desta proibição é proteger o país de ataques terroristas.

A companhia francesa liligo – um site que compara preços de voos, com mais de meio milhão de pesquisas por dia – notou um decréscimo de 11,6% das pesquisas feitas na Europa para os Estados Unidos, nas semanas que se seguiram à ordem executiva assinado por Trump. “Notamos uma clara tendência negativa”, diz Eric Urbain, director de marketing da liligo nos Estados Unidos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta conclusão surgiu depois de serem analisadas as pesquisas feitas no Reino Unido, Itália, Espanha, França e Alemanha, entre 1 de Janeiro e 8 de Fevereiro de 2017, comparando-as com as que tinham sido feitas no período homólogo do ano anterior. A Itália foi o país com a maior descida, havendo menos 17% de pesquisas depois do decreto assinado por Trump; já na Alemanha, a descida registada foi de 14%.

A Hopper, uma empresa de pesquisa de mercado, comparou as pesquisas online de voos para os Estados Unidos nas últimas semanas da presidência de Obama e nas primeiras semanas da administração Trump, tendo notado uma diminuição de 17%. A maior parte dos países analisados mostraram um decréscimo das pesquisas de viagem que tinham os Estados Unidos como destino, sendo a Rússia uma das excepções (e onde as pesquisas de voos para a América subiram 88%).

As viagens de negócios também têm sido afectadas. Segundo o The Economist, as operações relativas a viagens de negócios baixaram 3,4% na semana seguinte ao anúncio da ordem executiva de Trump, o que resultou em cerca de 185 milhões de dólares perdidos em reservas (cerca de 175 milhões de euros). “A maior preocupação é o incómodo de viajar para os Estados Unidos”, afirma Eric Urbain, considerando que as pessoas receiam longas filas e a possibilidade de os vistos serem recusados.

PUB

PUB