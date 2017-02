Fátima milionária

O Papa Francisco vem cá no dia 12 e 13 de Maio e uma noite em Fátima para dois adultos em saco-cama num quarto humilde custa 992 euros. Isto é, se houvesse vaga. Não há. Segundo a fidedigna agência Lusa uma cama num dormitório de seis pessoas com casa de banho partilhada custa 500 euros. Isto nos dias 12 e 13. Se fôr no fim-de-semana anterior custa entre 40 e 60 euros.

Não digo "apenas" porque 40 euros para dormir num quarto onde roncam mais cinco pessoas é caro. Para mais quando todas partilham a casa de banho. Assim é fácil esquecer-se o luxo de se estar no centro de Fátima. Não são os preços exorbitantes que mais devem impressionar-nos. É o facto de não haver vagas. A lei da oferta e da procura é fácil de

perceber. Os preços exorbitam - saem das órbitas - porque as pessoas estão dispostas a pagar muito por uma dormida em Fátima durante a visita do Papa Francisco.

Se os hotéis cobrassem os preços normais já há muito que teriam esgotado. Criar-se-ia assim a tentação de especular pecaminosamente com os alojamentos. Para um crente, poder dormir em Fátima para estar perto do Papa é uma

experiência que não tem preço. É injusto que os ricos e previdentes levem a melhor sobre os pobres e previdentes - mas esse é um dos azares do mundo que será compensado no próximo.

Também há milhões que não passariam as noites de 12 e 13 no melhor hotel de Fátima nem que fosse de borla e lhes pagassem mais 500 euros por fora. Há de tudo nesta vida. Os preços mudam porque somos todos humanos.

