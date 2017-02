Praticante de parapente gravemente ferido em Vila do Bispo, Algarve

Um homem de 72 anos ficou neste sábado com ferimentos graves após uma queda de parapente na praia da Cordoama, em Vila do Bispo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

As autoridades receberam o alerta pelas 15h28 e foram enviados para o local cinco veículos e 12 operacionais da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros de Vila do Bispo, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O praticante de parapente acidentado foi encaminhado para o Hospital de Portimão, concluiu a mesma fonte.

