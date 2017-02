Mulher atropelada mortalmente no IC19

Uma automobilista com cerca de 40 anos foi «atropelada mortalmente, neste sábado, quando atravessava o IC19, no sentido Lisboa-Sintra, depois de o carro em que seguia ter avariado, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Fonte do comando disse à Lusa que a mulher, após avaria do seu veículo, parou o carro na berma, e, ao atravessar o IC19 (Itinerário Complementar), foi colhida por outra viatura. O atropelamento ocorreu pelas 10h50, junto à saída para a Damaia, concelho da Amadora. A via chegou a ter a circulação condicionada, mas neste momento já se circula normalmente.

