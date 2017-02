Cinco feridos, um em estado grave, após agressões com armas brancas na Amadora

Cinco homens ficaram feridos, neste sábado, um deles com gravidade, na sequência de agressões com armas brancas entre seguranças e clientes de um estabelecimento de diversão nocturna na Amadora, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Fonte do comando explicou à Lusa que os desacatos aconteceram por volta das 7h, na zona da Venda Nova, concelho da Amadora, dos quais resultaram ferimentos em cinco seguranças do estabelecimento de diversão nocturna, com idades entre os 20 e os 30 anos.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Amadora-Sintra, mas uma das vítimas teve de ser transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos. A investigação passou para a Polícia Judiciária.

