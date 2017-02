Dois jogadores de râguebi detidos em Paris por posse de cocaína

O ex-internacional neozelandês Ali Williams e o australiano James O'Connor, que jogam no campeonato francês de râguebi, foram detidos na madrugada deste sábado, em Paris, por posse de cocaína, informou fonte judicial.

Segundo a mesma fonte, citada pela AFP, os dois jogadores foram interpelados na posse de dois gramas de cocaína cerca das 3h (2h em Lisboa), nas proximidades de uma casa de diversão nocturna da capital francesa.

Ali Williams, segunda linha do Racing 92, actual campeão francês. tem 35 anos e alinhou em 77 jogos pelos All Blacks entre 2002 e 2012, enquanto O'Connor, com 44 internacionalizações pela Austrália, joga no Toulon como ponta ou defesa.

