Bayern marca oito contra o Hamburgo, B. Dortmund vence fora

O Bayern Munique atropelou neste sábado o Hamburgo na liga alemã de futebol, num jogo em que a equipa de Renato Sanches, que entrou na segunda parte, conseguiu a sua maior goleada (8-0) da época na Bundesliga.

PUB

Numa 22.ª jornada em que o Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, também venceu, bem como o vice-líder RB Leipzig, foi o tetracampeão em título a dar espectáculo. Ao intervalo, a equipa de Carlo Ancelotti já vencia o Hamburgo (16.º) por 3-0, com golos de Arturo Vidal (17 minutos) e um bis do polaco Robert Lewandowski (aos 24', de grande penalidade, e aos 42').

A segunda metade começou na mesma toada, com novo golo de Lewandowski (54) e Alaba (56), e o técnico italiano fez então entrar o médio internacional português Renato Sanches, para o lugar do avançado polaco, aos 57'. Ainda haveria tempo para mais três golos: dois de Coman (65' e 69') e um de Arjen Robben (87'). Renato Sanches, que tinha jogado pela última vez apenas três minutos a 07 de fevereiro na Taça da Alemanha, viu o Bayern Munique manter os cinco pontos de distância para o RB Leipzig, que recebeu e venceu o Colónia, por 3-1.

PUB

O Borussia Dortmund, que receberá o Benfica a 08 de Março, na segunda mão da 'Champions', depois de ter perdido na Luz (1-0), venceu hoje na visita ao Friburgo (3-0), com golos de Papastathopoulos (13') e um 'bis' da estrela gabonesa Aubameyang (55' e 70 minutos).

A equipa orientada por Thomas Tuchel, que tem sofrido alguma contestação, é terceira classificada, a 13 pontos do líder, mas ainda pode ser pontualmente alcançada (40 pontos) pelo Hoffenheim, que no domingo visita o Schalke 04. No Dortmund, o internacional português Raphael Guerreiro foi titular e jogou os 90 minutos.

PUB

PUB