Operação Marquês: Zeinal Bava e Henrique Granadeiro arguidos por corrupção passiva

Os antigos gestores da Portugal Telecom Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram constituídos arguidos na Operação Marquês. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo PÚBLICO. Pouco antes das 18h, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a constituição dos dois como arguidos e os interrogatórios, pelo Ministério Público, de Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.

"Os arguidos, antigos gestores da PT, são suspeitos da prática de factos susceptíveis de integrarem os crimes de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento", adianta a nota da PGR.

A notícia surge depois de, no Verão passado, terem sido feitas buscas às instalações de diversas sociedades do grupo PT, a residências de antigos gestores da empresa e a um escritório de advogados.

Desde 2015 que o Ministério Público investiga a intervenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates na posição assumida pelo Estado português enquanto accionista (quer directamente quer através da Caixa Geral de Depósitos) na oferta pública de aquisição (OPA) que o grupo SONAE (proprietário do PÚBLICO) lançou à PT, em 2006.

Num documento do processo a que PÚBLICO teve acesso, o Ministério Público sublinha que os factos relativos à OPA são "coincidentes com os primeiros movimentos financeiros, com origem em contas de entidades do ramo financeiro do GES [Grupo Espírito Santo] para contas abertas na Suiça", em nome do amigo de infância de Sócrates, Carlos Santos Silva, que os investigadores consideram um testa-de-ferro do ex-primeiro-ministro. Realça-se ainda que se encontra "evidenciado nos autos o esforço assumido pelo GES na oposição à referida OPA, que passou pelo financiamento do aparecimento de novos accionistas e por contactos desenvolvidos com o poder político, então representado na pessoa do arguido José Sócrates".

O Ministério Público diz expressamente que o mesmo aconteceu em negócios posteriores que envolveram a PT e o seu accionista de referência GES falando no cruzamento de posições accionistas com a operadora brasileira Oi, na qual interveio José Dirceu, antigo ministro-chefe da Casa Civil de Lula da Silva e na aquisição de papel comercial emitido pelo Banco Espírito Santo por parte da PT.

Depois de ter sido o principal condenado do caso Mensalão, José Dirceu – que esteve no epicentro das negociações que deram à Telefónica o controlo da operadora brasileira Vivo, entre 2009 e 2010, e que teve como contrapartida a entrada da Oi na PT –, foi condenado também na Operação Lava-Jato.

