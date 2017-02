Detido homem da Igreja Adventista de Tomar suspeito de abuso sexual de menor

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, em Tomar, um homem, de 54 anos, desempregado, por suspeita de abuso sexual de uma criança ao longo de mais de seis anos, crime cometido em contexto do culto religioso adventista.

Fonte da PJ de Leiria disse à Lusa que o crime foi cometido por um homem, actualmente sem ocupação laboral, pertencente à Igreja Adventista de Tomar.

O detido está "fortemente indiciado pela prática, reiterada, do crime de abuso sexual de crianças", factos ocorridos em Tomar, no distrito de Santarém, "no período compreendido entre Janeiro de 2010 e marco de 2016".

A detenção foi feita por agentes do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ. O detido vai ser ouvido sexta-feira no Tribunal de Santarém em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção, disse a fonte.

