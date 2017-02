Ferro Rodrigues: “Não vai haver qualquer problema” sobre pedido de nova comissão de inquérito à Caixa

Num gesto simbólico e inédito, o Presidente da República foi à Sala das Bicas, entrada do Palácio de Belém, receber e depois despedir-se do presidente da Assembleia da República, a quem convidara para almoçar imediatamente antes de receber a líder do CDS-PP. Pouco antes, este partido e o PSD tinham entregado no Parlamento o requerimento potestativo para criação de uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, com vista a averiguar as condições de contratação da administração de António Domingues e todo o período até à sua demissão.

PUB

À saída do almoço, Ferro Rodrigues esquivou-se a responder se este assunto tinha sido conversado com Marcelo Rebelo de Sousa, mas o que disse é significativo. “Por aquilo que li, julgo que cumpre em absoluto os termos regimentais e constitucionais, é um direito potestativo dos deputados e portanto penso que não vai haver qualquer problema”, disse. E na sequência, acrescentou: “A única camisola que não dispo é a camisola da Constituição da República Portuguesa”.

Depois de pouco mais de uma hora com o Presidente, a segunda figura de Estado quis ainda sublinhar a absoluta normalidade do momento político, apesar da crispação das últimas semanas. “Todas as instituições funcionam com absoluta regularidade, a instituição Presidente da República, a instituição Assembleia da República e a instituição Governo, o país está normal”, garantiu. Uma frase que remete para o facto de o Presidente ser o garante no normal funcionamento das instituições, sendo uma crise destas motivo suficiente para, à luz da Constituição, usar a chamada “bomba atómica” dos poderes presidenciais, a dissolução do Parlamento.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o encontro em si, a intenção era igualmente desdramatizar: “Foi um almoço entre duas pessoas que se respeitam, se estimam, um almoço simpático como é sempre entre o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República e entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues”.

De resto, garantiu que foi um almoço de trabalho sobretudo no plano da agenda conjugada das duas instituições: “Nos próximos meses, até ao final do ano, há várias iniciativas em que vai ser necessário o trabalho entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia”, disse, garantindo que ambos estiveram “a pôr a agenda em dia”.

Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa apareceram na Sala das Bicas às 14h21, seis minutos depois da hora prevista de chegada de Assunção Cristas, mas a líder centrista só chegou passados oito minutos. O suficiente para evitar que se cruzassem em público.

PUB

PUB