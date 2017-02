Ex-presidente volta a candidatar-se à câmara de Vila Nova de Paiva pela coligação PSD/CDS

O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva Manuel Custódio vai voltar a concorrer nas próximas eleições autárquicas, liderando a lista da coligação PSD/CDS-PP.

PUB

Manuel Custódio (PSD), de 61 anos, foi presidente da autarquia entre 2005 e 2009, tendo sido derrotado por José Morgado (PS), que se encontra no seu segundo mandato.

Voltar a pegar em três projectos que considera estruturantes para o concelho é o que o motiva a candidatar-se.

"São três projectos-âncora para o concelho. Já os defendia em 2005, mas não foi possível concretizá-los por falta de financiamento comunitário", explicou, acrescentando que seria preciso "mais ou menos um milhão de euros para cada um deles".

PUB

Um desses projectos era a Rota da Água, "que ligava a praia de Vila Nova de Paiva à praia de Fráguas através de um passadiço, integrando também miradouros e locais de lazer no meio do percurso ao longo do Rio Paiva", recordou.

Na sua opinião, esta era "um projecto que levaria muita gente a Vila Nova de Paiva", tal como tem acontecido com os Passadiços do Paiva, no concelho de Arouca. "Na altura, a oposição dizia que eu era maluco. Muitas das pessoas que me criticaram hoje reconhecem que teria sido uma grande mais-valia para todo o concelho e região", contou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Manuel Custódio, os outros dois projectos são a criação de um parque de lazer junto à câmara e de um novo espaço para a feira de Barrelas.

A feira realiza-se quinzenalmente junto ao edifício da câmara, num espaço que o antigo autarca considera "um ex-líbris do concelho", onde poderia surgir "um parque de lazer, um ponto de encontro das pessoas". "Para se fazer ali a feira de 15 em 15 dias, durante três ou quatro horas, deixa o concelho de desfrutar daquele espaço", lamentou. Na sua opinião, a feira poderia passar para um espaço junto ao campo de futebol e ser semanal em vez de quinzenal.

O PS venceu as autárquicas de 2013 com 55,95% dos votos, conquistando três mandatos. O PSD obteve 30,36% dos votos, o que lhe valeu dois mandatos.

PUB

PUB