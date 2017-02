Níveis de popularidade de “Obamacare” mais altos de sempre

Os níveis de popularidade do Affordable Care Act, mais conhecido como “Obamacare”, têm vindo a aumentar, de acordo com uma sondagem publicada pelo Pew Research Center. A maior parte dos inquiridos (54%) diz ser a favor do sistema de saúde – que possibilitou o acesso de mais de 20 milhões de cidadãos norte-americanos a cuidados de saúde – enquanto 43% estão contra. Em Dezembro de 2016, os valores registavam 48% de aprovação e 47% de reprovação.

Desde a tomada de posse da nova administração Trump, tem sido negociado o processo de substituição e revogação do programa de saúde, tendo sido esta uma das primeiras ordens executivas assinadas pelo Presidente norte-americano. De entre os que mostram o seu desagrado em relação ao “Obamacare”, 17% querem que a medida seja revogada por completo, enquanto a maioria (25%) prefere que a lei seja antes modificada.

O inquérito do Pew Research Center foi aplicado a 1503 pessoas, entre 7 e 12 de Fevereiro de 2017. No que às variáveis partidárias diz respeito, a taxa de aprovação é maior entre os democratas (85%) e, em contrapartida, é mais desfavorável entre os republicanos (89% estão contra a subsistência da lei). Entre os independentes, a discrepância não é tão grande: 53% aprovam e 45% discordam – a percentagem de aprovação entre os independentes tem aumentado ao longo destes meses (em Outubro, 41% estavam a favor).

A lei foi aprovada há sete anos pelo Congresso e por Barack Obama e foi uma das medidas mais significativas do primeiro mandato de Obama na Casa Branca; a medida permitiu uma aproximação à cobertura universal do sistema de saúde norte-americano que é essencialmente privado.

Estas estatísticas vão ao encontro de outros estudos realizados, como um inquérito feito pela Public Policy Polling (PPP) no final de Janeiro que mostrava que 46% dos norte-americanos apoiavam o “Obamacare” e 41% discordavam da medida. “O ‘Obamacare’ fica mais popular de cada vez que se fala em revogá-lo”, lê-se num comunicado divulgado pela PPP. Mais de metade dos eleitores (62%) considera que seria melhor manter o “Obamacare” e fazer uma revisão, contrastando com um terço dos votantes que apoiam a revogação da medida.

Num outro inquérito realizado pela NBC e pelo Wall Street Journal, 45% concordavam com a lei e 41% consideravam-na negativa, o que corresponde aos resultados de aprovação do “Obamacare” mais altos desde 2009, quando a pergunta começou a ser feita. Neste estudo, 50% dos inquiridos não acreditavam que as propostas de substituição da lei apresentadas pelo partido republicano resolveriam o problema.

