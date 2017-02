Angola: Luaty e outros activistas queixam-se de agressões da polícia em manifestação

Um grupo de activistas angolanos, no qual se inclui o rapper Luaty Beirão, queixa-se de ter sofrido agressões por parte da polícia e de ter sido impedido de se manifestar contra o ministro da Administração do Território de Angola, Bornito de Sousa.

O ministro é o membro do Governo responsável pela condução do registo eleitoral, para as eleições que se realizam em Agosto deste ano, sendo também candidato a vice-presidente pelo MPLA, partido que está no poder desde 1975.

Segundo conta a agência Lusa, o grupo de activistas, composto por cerca de 10 jovens, dirigia-se ao largo 1º de Maio, em Luanda, para uma manifestação marcada para esta sexta-feira. O local já se encontraria cercado pelas autoridades antes da chegada dos manifestantes, pois, alegadamente, o protesto não estava autorizado.

Luaty contou à Lusa que levou “porretes”, que foi “mordido por um rottweiler da polícia” e que não consegue “mexer a mão esquerda”. Além disso o rapper e também activista político diz que há “vários miúdos com escoriações" que "levaram com agressões indiscriminadas da polícia, na cabeça, a pontapé, com porretes e cães”.

A Lusa nota que o registo eleitoral envolve uma prova de vida em relação aos eleitores que votaram em 2012 e o registo de novos eleitores, que actualmente já ultrapassa os oito milhões. O processo vai decorrer até ao final do mês de Março.

Na carta que os activistas organizadores do protesto enviaram ao Governo Provincial de Luanda, informando da manifestação, citada pela Lusa, explica-se o motivo dos protestos: “Exigimos a demissão imediata do senhor Bornito de Sousa (...) Tendo em conta o nosso compromisso com a transparência do processo eleitoral, como uma das formas é evitar a fraude eleitoral, sairemos às ruas em protesto".

No Facebook, Luaty partilhou também um vídeo onde faz as denúncias e mostra os ferimentos.

