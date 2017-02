Golpe na Turquia: 136 diplomatas ou familiares pedem asilo na Alemanha

A Alemanha recebeu 136 pedidos de asilo de turcos com passaporte diplomático desde o golpe falhado contra o Presidente Recep Erdogan, em Julho do ano passado. Os pedidos foram feitos entre Agosto de 2016 e Janeiro deste ano, revela a imprensa alemã citada pelo The Guardian.

Alguns dos pedidos são de militares, ou familiares, ligados à base que a NATO tem na Alemanha. O Governo de Ancara pediu a Berlim para não dar asilo a militares.

Segundo os jornais, o Ministério do Interior alemão não revelou as identidades dos requerentes, sendo alguns deles familiares dos detentores dos passaportes diplomáticos (cônjuges e filhos). Também não revelou se algum pedido já foi aceite.

A Turquia tem um diferendo com outro país europeu, a Grécia, devido a pedidos de asilo. Logo após o golpe, um grupo de oito militares fugiu para a Grécia. Pediram asilo político, tendo Ancara feito um pedido de extradição que foi rejeitado pelos tribunais gregos, decisão de que a Turquia já recorreu. Entretanto, mais dois militares, identificados como comandos, pediram asilo na Grécia.

