Derrame de ácido corta EN1 em Vila Nova de Gaia

O derrame de ácido clorídrico, nos Carvalhos, Vila Nova de Gaia, obrigou esta sexta-feira ao corte da EN 1, no sentido Norte-Sul. O alerta foi dado aos bombeiros pelas 7h50, disse ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

De acordo com as autoridades, a substância terá sido derramada por um veículo que a estaria a transportar, mas as causas ainda não são claras.

Para já, não existe a informação de que o acidente tenha causado feridos, adianta a mesma fonte.

No local cinco viaturas e 13 operacionais.

Pelas 8h40 ainda não existia previsão de quando será restabelecido o trânsito.

