Receita fiscal cai 10,2% em Janeiro, mas Governo garante que é pontual

O Governo abriu o ano com um ritmo de cobrança de impostos bastante mais baixo do que no ano passado, com as receitas fiscais de Janeiro a ficarem 10,2% abaixo das do mesmo período de 2016. O resultado negativo, contudo, é explicado pelo executivo com a combinação de diversos factores de natureza pontual que deverão vir a ser compensados durante os meses seguintes.

De acordo com os dados da execução orçamental publicados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças, registou-se um excedente nas Administrações Públicas de 625 milhões de euros durante o primeiro mês de 2017. O saldo é positivo, mas fica 397 milhões de euros abaixo daquilo que tinha acontecido em Janeiro de 2016 e a culpa está quase toda naquilo que aconteceu ao nível das receitas fiscais, em que impostos importantes como o IRS ou o IRC apresentaram um desempenho muito inferior ao ano passado. No total, segundo as informações incluídas no Boletim de Execução Orçamental, a receita fiscal no passado mês de Janeiro ficou 342,2 milhões de euros abaixo do montante obtido no mesmo mês de 2016.

Se ao nível da despesa pública, o crescimento de 0,8% verificado no indicador global está em linha com aquilo que está previsto no Orçamento do Estado para a totalidade do ano, já no que diz respeito à receita, o que se encontra são números que ficam longe da estimativa para 2017. A receita total caiu 5,7%, com destaque para a receita fiscal, que seguiu, com uma quebra de 10,2%, um rumo inicial que vai no sentido precisamente oposto ao crescimento esperado para a totalidade do ano.

Será que, decorrido um mês, estamos perante sinais de que as projecções do OE podem estar em causa? Nas Finanças, acredita-se que não.

A equipa liderada por Mário Centeno defende, na nota em que dá conta dos principais números da execução, que num cenário em que a economia está a crescer aquilo que explica a queda na receita fiscal são “fluxos de caixa, sem impacto no défice de 2017 na óptica de contas nacionais [as que contam para Bruxelas]” e “efeitos temporários”.

As Finanças asseguram mesmo que, se não fosse por causa destes diversos factores pontuais aquilo que aconteceria era um crescimento da receita, “acompanhando o aumento da actividade económica que se tem verificado ao longo dos últimos meses”.

O executivo dá exemplos daquilo que considera serem efeitos pontuais: a redução da receita do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e o Imposto sobre o Tabaco resultante do registo de 149 milhões de euros em Janeiro de 2016, mas que em contas nacionais respeitam a 2015; o aumento dos reembolsos do IVA em 82 milhões de euros, dos quais apenas cerca de 20 milhões afectam o défice de 2017 e a redução temporária de retenções de IRS associada à introdução de um novo modelo de declaração, com um efeito superior a 40 milhões de euros.

Para assegurar que os objectivos serão cumpridos, o Governo salienta o facto de a despesa ter crescido 0,8% em Janeiro, o que é visto como a continuação da “política de rigor orçamental”.

O Governo aponta para um défice em 2017 de 1,6%, o que representaria, em caso de concretização, uma melhoria face ao valor neste momento estimado para 2016, de cerca de 2,1%.

