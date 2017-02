Renato Sanches: “Se o Benfica não for campeão, prefiro que ganhe o FC Porto”

Depois de ter sido um dos jogadores em destaque no Benfica da época passada e ter ajudado o clube da Luz a chegar ao tri-campeonato, Renato Sanches mudou-se para o Bayern de Munique no Verão, numa transferência que tem um valor inicial de 35 milhões de euros (poderá chegar a 80, mediante objectivos). O médio português defende que foi para a equipa alemã motivado, não por questões financeiras mas por algo mais. “Não vim pelo dinheiro e pelas outras coisas, vim pelo meu trabalho. Todos os jogadores com ambição querem um clube melhor, entres aspas, porque o Benfica já é um grande clube”, afirma na entrevista publicada nesta sexta-feira no desportivo A Bola. Renato diz também que não pensa na responsabilidade que o valor da transferência possa acarretar: “Não me causou qualquer incómodo. Sinto mais uma sensação dessas por não estar a jogar do que por ter sido transferido por 35 milhões “. Mas o que poderão significar os 35 milhões? “Se tens 19 anos e conseguiste isso é porque tens algum valor”.

Os primeiros tempos do jovem português no Bayern têm passado mais pelo banco de suplentes do que pelo campo de jogo, mas isso não o surpreende: “Sabia que ia ser difícil, mas faz parte da integração, a solução aqui é não desistir, é continuar a trabalhar, e sei que o meu momento há-de chegar”. O médio diz que para ajudar a afirmar-se no onze da "equipa" alemã pode bastar “uma recuperação de bola” ou “um corte”, sendo que “um golo dá muito mais confiança”. Quanto a competições, o objectivo é claro: “Pelo Benfica dificilmente conseguiria ganhar uma Liga dos Campeões e aqui consigo. Trata-se de ambição”.

O momento que Renato Sanches está a viver deve-se muito a Rui Vitória, que apostou no jovem para a equipa principal no Benfica. “Se calhar se não fosse ele hoje não estava aqui no Bayern. Claro que dei o meu melhor e trabalhei, mas se ele não me colocasse a jogar, se naquele momento não tivesse essa coragem…”

Renato é benfiquista e não é surpresa a sua confiança na possibilidade de o Benfica se tornar tetracampeão esta época, mas se isso não acontecer, o médio tem outra preferência. “Se [o Benfica] não for campeão, é triste, mas até prefiro que ganhe o FC Porto em vez do Sporting”, revela.

Mas antes das últimas decisões da I Liga, o Benfica terá de passar pela tarefa difícil de ir à Alemanha bater-se com o Dortmud em jogo da segunda-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, de modo a tentar chegar à fase seguinte da prova milionária. Na primeira-mão, venceu por 1-0 com “sorte”, como diz Renato Sanches, mas a 8 de Março as coisas serão diferentes. “Aqui na Alemanha vai ser ainda mais difícil, porque eles vão para cima, de certeza, estão em desvantagem, não marcaram um golo”, afirma o médio português, que aproveita para deixar um aviso aos alemães do Borussia: “Mas têm de ter cuidado, se o Benfica marca um golo fora de casa…”.

O jogador confessa que seria “estranho” Benfica e Bayen encontrarem-se na Liga dos Campeões, mas Renato Sanches não deixa de ser profissional: “Toda a gente sabe que vou defender o meu clube, não é? Se as equipas se defrontarem quero que ganhe o Bayern, já não estou no Benfica”, remata.

Renato Sanches foi um dos comandados de Fernando Santos que conquistou o Europeu por Portugal e tem total confiança na presença da selecção no Mundial do próximo ano, na Rússia. A receita é "ir pensando jogo a jogo", sob o olhar observador do seleccionador, que não "deixa facilitar". "Podem contar connosco e dêem o vosso apoio, que vamos corresponder e apurar-nos."

