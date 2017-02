Paulo Bento contra Ricardo Quaresma

Os gregos do Olympiacos, equipa treinada pelo técnico português Paulo Bento e que contam com os futebolistas lusos Diogo Figueiras e André Martins, vão defrontar os turcos do Besiktas, onde alinha Ricardo Quaresma, nos oitavos-de-final da Liga Europa, ditou o sorteio da competição realizado nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Para além deste duelo entre portugueses, o Manchester United, treinado por José Mourinho, vai ter pela frente os russos do Rostov, sendo por isso obrigado a uma longa deslocação, algo que o técnico tinha desejado não suceder.

Num sorteio em que não havia nenhuns constrangimentos, destaque para os dois embates entre equipas do mesmo país. Os belgas do Gent defrontam os do Genk, enquanto as duas equipas alemãs em prova (Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, estes últimos carrascos da Fiorentina de Paulo Sousa) também se defrontam nesta fase da prova.

O jogo grande dos "oitavos" da Liga Europa é, contudo, o Olympique Lyon-AS Roma. Uma eliminatória que colocará frente a frente o quarto da Liga francesa (onde joga o guarda-redes internacional português Anthony Lopes) com o segundo da Liga italiana.

Já os espanhóis do Celta de Vigo, que afastaram de forma controversa os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados por Paulo Fonseca defrontam os russos do Krasnodar.

A final da Liga Europa vai realizar-se em Estocolmo, a 24 de Maio.

Lista completa de jogos dos oitavos-de-final da Liga Europa:

Celta de Vigo (Esp)-Krasnodar (Rus)

APOEL (Chi)-Anderlecht (Bel)

Schalke 04 (Ale)-B. Mönchengladbach (Ale)

O. Lyon (Fra)-Roma (Ita)

Rostov (Rus)-Manchester United (Ing)

Olympiacos (Gre)-Besiktas (Tur)

Gent (Bel)-Genk (Bel)

Copenhaga (Din)-Ajax (Hol)

