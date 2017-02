Barcelona lança academia de futebol na China

O clube espanhol Barcelona lançou esta sexta-feira na China uma academia de futebol para cerca de 1000 alunos, numa altura em que a nação mais populosa do mundo assume a ambição em converter-se numa potência da modalidade.

A antiga estrela do Barcelona Ronaldinho Gaúcho e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, visitaram a nova academia, localizada na ilha tropical de Hainan, extremo sul do país. "Para mim, a temperatura, o ambiente, as pessoas e sobretudo o terreno desta ilha serão algo único para o desenvolvimento do futebol na China", afirmou o líder do clube espanhol.

A academia começa a operar no final deste ano e conta com sete campos de futebol. O espaço servirá ainda para a selecção nacional da China e os principais clubes do país treinarem.

A China, que figura em 86.º lugar no ranking da FIFA, prevê construir 50.000 academias de futebol, até 2025, parte de um ambicioso plano de Pequim, que quer colocar o país ao nível das melhores selecções do planeta. "O Barcelona FC trabalha muito bem os jovens, com profissionais de alto nível, que vêm para cá", afirmou o internacional brasileiro Ronaldinho. "Acredito que vão ajudar muito e que o futebol na China vai aprender bastante", acrescentou.

A academia na China vai ser a maior entre as mais de vinte academias que o Barcelona tem em todo o mundo. Será também a única gerida directamente por funcionários do clube. O espaço será, contudo, mais pequeno do que a academia do campeão chinês Guangzhou Evergrande, a maior do mundo, aberta em parceria com o Real Madrid e que tem mais de 2000 alunos.

Em 2014, o antigo capitão da selecção portuguesa Luís Figo lançou uma academia da modalidade na China, que chegou a estar implantada em 16 cidades na China, mas que está hoje apenas em dez, após o principal investidor ter desistido do projecto.

Em 2015, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou em Pequim a construção de 20 academias na China, até 2018. O Benfica conta já com uma academia de futebol em Hangzhou, a capital da próspera província de Zhejiang, na costa leste da China.

Mais de uma centena de treinadores e profissionais do futebol portugueses trabalham já no país, distribuídos por academias e clubes. O mais conhecido é André Villas-Boas, antigo técnico do FC Porto, que orienta o Shanghai SIPG, um dos candidatos a vencer a superliga chinesa.

