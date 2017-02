Superconselho para a Segurança Social renasce seis anos após ter sido previsto

Foi criado em 2011 pelo anterior Governo PSD/CDS, mas a sua composição e modo de funcionamento só foram aprovadas nesta quinta-feira pelo actual executivo do PS. Trata-se do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social, um órgão consultivo do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que resultou da fusão e extinção de sete organismos.

Segundo o comunicado do Governo divulgado nesta quinta-feira, aquele conselho “tem por missão promover e assegurar a participação dos parceiros sociais e do movimento associativo, em articulação com as entidades públicas legalmente competentes, na definição e acompanhamento da execução das políticas de segurança social, políticas sociais e de família, da inclusão das pessoas com deficiência e do voluntariado”.

Entre os organismos que foram extintos para dar origem a esta estrutura figuram o Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional de Segurança Social, o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, a Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção, a Comissão para a Promoção de Políticas de Família e o Conselho Consultivo das Famílias.

