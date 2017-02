Publicado em DR diploma para apoio extraordinário a vítimas dos fogos na Madeira

A proposta de lei do parlamento da Madeira a apresentar à Assembleia da República para a atribuição de um apoio extraordinário à habitação às famílias afectadas pelos incêndios de Agosto na ilha foi publicada esta quinta-feira no Diário da República.

A resolução estipula que esta ajuda deve ser enquadrada no Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (Prohabita).

No documento, pode ler-se que, de acordo com o levantamento efectuado pelo governo da Madeira, "as necessidades de financiamento necessário à recuperação das habitações danificadas e ao realojamento provisório e definitivo encontram -se estimadas nos 17.357.500 euros, cuja comparticipação será repartida com o Governo da República".

O diploma recorda que o financiamento atribuído ao abrigo deste programa, destinado a pessoas carenciadas, tem uma regra de cálculo com base nos vencimentos dos candidatos (três ordenados mínimos) que "deixa de fora 30% das famílias afectadas [pelos incêndios], que não dispõem de recursos financeiros suficientes para proceder às necessárias obras de reabilitação das suas habitações".

O parlamento madeirense considera que esta é uma "discriminação que não existiu na reconstrução da Madeira na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro de 2010", altura em que foi aplicado um regime de excepção na Lei de Meios para beneficiar todas as famílias "independentemente dos seus rendimentos" e puderam aceder ao Prohabita.

"Ora, por razões de igualdade de tratamento e de equidade, não se vislumbram razões plausíveis que possam justificar que famílias que foram fustigadas pelos incêndios de Agosto último não tenham acesso aos mesmos privilégios que as famílias atingidas pela intempérie de 20 de Fevereiro, no que se refere ao Prohabita", sustenta a Assembleia da Madeira nesta proposta legislativa.

Situação das famílias agudizou-se

A proposta de lei argumenta ainda que a "não aprovação, em sede do Orçamento do Estado para 2017, da excepção desta norma do programa agudizou a situação destas famílias e não corresponde às expectativas de solidariedade do Estado e aos compromissos assumidos aquando das visitas à região por parte de vários responsáveis políticos e partidários".

O diploma recorda que o primeiro-ministro "afirmou o seu total empenho no apoio à região" e o Presidente da República "demonstrou uma vontade e uma determinação na reconstrução das casas de todas as famílias afectadas".

"Esta atitude incompreensível não se coaduna com a solidariedade manifestada e prometida pela actual maioria parlamentar e pelo Governo da República, pois não permite que 100% das pessoas e das famílias afectadas possam receber os apoios para a recuperação das suas habitações".

O parlamento insular sustenta que esta posição acaba por "gerar uma situação injusta e discriminatória, o que representa uma grande desilusão para aqueles que sofreram com os incêndios".

Com esta proposta de lei, a Assembleia Legislativa da Madeira pretende a aplicação do apoio extraordinário à habitação a todas as famílias afectadas pelos incêndios de Agosto de 2016 no âmbito do Prohabita.

O documento diz que "intervenções a promover na área da habitação" devido aos problemas dos incêndios "são concretizadas através da concessão de financiamentos ao abrigo do Prohabita".

O diploma, que foi aprovado no parlamento madeirense a 26 de Janeiro deste ano, vigora até ao dia 31 de Dezembro de 2019.

Os incêndios registados na Madeira em Agosto de 2016 provocaram três mortos, um ferido grave, cerca de 300 imóveis ficaram danificados, e os prejuízos materiais foram avaliados em 157 milhões de euros.

