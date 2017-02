Fogões Siemens, Balay e Bosh apresentam risco de fuga de gás e explosão

O Grupo BSHP voltou nesta quinta-feira a alertar os clientes para o risco de fugas de gás e em casos raros de explosão de fogões das marcas Bosch, Siemens e Balay, produzidos entre Janeiro de 2009 e Outubro de 2011.

Em Outubro do ano passado, o Grupo BSHP tinha pedido aos seus clientes proprietários de fogões a gás daquelas três marcas para entrarem em contacto com a empresa com vista à substituição de uma peça. De acordo com o grupo, em Portugal, estão abrangidos aproximadamente 5 mil electrodomésticos produzidos no período de 2006 e 2011.

Em comunicado publicado na imprensa nesta quinta-feira, o grupo faz um novo aviso de segurança relacionado com o encaixe da ligação de gás em mais modelos de fogões a gás das marcas Bosch, Siemens e Balay.

"A BSHP Eletrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda está a alargar a sua acção de segurança voluntária relativa a fogões a gás independentes com data de produção entre 2016 e 2011. A razão é um possível dano no encaixe da ligação de gás. Em determinadas circunstâncias, poderá dar-se uma fuga de gás e, em casos extremamente raros, constituir um potencial risco de explosão", adianta o grupo.

Por isso, a BSHP pede a todos os proprietários daqueles modelos de fogões a gás para verificarem se o seu aparelho foi produzido naquelas datas. "Em especial, pedimos aos consumidores que já verificaram se os seus aparelhos se encontravam abrangidos, e cujo encaixe da ligação de gás não necessitava de substituição, para verificarem novamente os seus aparelhos", salienta o grupo.

No comunicado, o BSHP aconselha os clientes (para evitar quaisquer riscos possíveis até à substituição do encaixe de ligação do electrodoméstico afectado) a desligar o fornecimento de gás e suspender a utilização do aparelho.

O grupo lamenta a situação e pede ainda aos clientes que tenham adquirido aqueles electrodomésticos para entrarem em contacto com a empresa com vista à substituição da peça. Na sequência do problema, o grupo vai oferecer a substituição gratuita do encaixe de ligação por um técnico certificado a todos os proprietários de electrodomésticos afectados.

