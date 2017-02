Afinal haverá Andanças este ano e já há datas para o festival

No final da edição do ano passado, ainda não se sabia se este Verão haveria Andanças. Agora, a organização confirmou que o festival de música e dança popular vai mesmo realizar-se entre 8 e 11 de Agosto, ao redor da vila de Castelo de Vide, em Portalegre.

Durante a edição passada, um incêndio no parque de estacionamento do Festival Andanças obrigou a que o recinto fosse evacuado e o evento suspenso por algumas horas. Não houve feridos entre as 4 mil pessoas que estavam no recinto no momento em que o fogo começou, mas as chamas destruíram 422 automóveis.

Este ano, o festival vai mudar de espaço. Tal como nas quatro edições passadas, realiza-se em Castelo de Vide, no Alto Alentejo, mas agora num outro espaço. "Em ano que urge repensar o festival e reforçar os seus objetivos e, partindo de um dos quatro pilares que o sustentam - a comunidade, pretende-se criar um evento mais integrado no local, mais reduzido - 4 dias - e em meio urbano", pode ler-se numa nota publicada no site dos organizadores da iniciativa, que, no ano passado, se prolongou por sete dias.

Vai decorrer junto a uma ribeira

Fonte do município de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, adiantou à agência Lusa que o festival vai decorrer, em Agosto, nas imediações da vila, junto a uma ribeira, depois de ter sido realizado, ao longo de vários anos, nas margens da albufeira de Póvoa e Meadas, numa área de 28 hectares.

No dia 2 deste mês, a investigação do incêndio foi arquivada por não haver “quaisquer indícios que permitissem concluir que o fogo tivesse sido ateado de forma deliberada ou intencional. Também não foi possível recolher indícios que permitissem apurar as circunstâncias concretas em que o mesmo ocorreu nem a eventual responsabilidade negligente de alguém", dizia então o comunicado emitido pelo Ministério Público.

As candidaturas para programação artística do Andanças 2017 estão abertas entre os dias 1 e 24 Março. Já as candidaturas para ser voluntário na próxima edição devem ser feitas entre 1 e 10 Junho

O Andanças é um festival que promove "a música e a dança popular", organizado pela associação PédeXumbo desde 1996. Na edição passada a organização fez um “balanço positivo” do festival que juntou 40 mil pessoas ao longo de sete dias.

Texto editado por Pedro Sales Dias

