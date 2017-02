Olympiacos de Paulo Bento nos "oitavos" da Liga Europa

O Olympiacos, treinado pelo português Paulo Bento, qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos-de-final da Liga Europa graças as golos do avançado iraniano Karim Ansarifard e do médio grego Elyounoussi (70'), superando o Osmanlispor (0-3) do defesa Tiago Pinto, na Turquia, depois do nulo registado no encontro da primeira mão, na Grécia.

Com Diogo Figueiras e André Martins no "onze" inicial, o campeão grego marcou num lance de bola parada, logo após o início da segunda parte (47'), golo que obrigava o Osmanlispor a fechar a baliza e a marcar por duas vezes para seguir em frente. Pretensão prontamente negada pelo guarda-redes italiano Nicola Leali, intransponível na defesa das redes do Olympiacos.

O Osmanlispor tinha ainda que superar um estigma provocado por quatro derrotas nas últimas cinco partidas, factor que revelou ter um peso determinante nos momentos cruciais.

Os portugueses Tiago Pinto e André Martins estiveram em evidência, com o defesa esquerdo do Osmanlispor a ficar bastante combalido após chocar com Tarik Elyounoussi, enquanto o médio do Olympiacos foi mesmo forçado a abandonar com problemas físicos.

A equipa orientada por Paulo Bento poderia ter resolvido a eliminatória pouco depois do primeiro golo, mas Seba não foi capaz de bater Karcemarskas, incumbência que deixou para Elyounoussi, responsável pelo segundo golo do Olympiacos (70'). Os gregos aproveitaram o período de desespero do adversário para golear os turcos, com Ansarifard a bisar a quatro minutos do final.

