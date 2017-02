Ariesen vence segunda etapa e Barbero é o novo líder da "Alentejana"

O ciclista holandês Johim Ariesen (Metec-TKH) venceu nesta quinta-feira a segunda etapa da 35.ª Volta ao Alentejo, com o espanhol Carlos Barbero (Movistar), segundo em Portel, a subir à liderança da geral.

PUB

Ariesen foi o mais forte no final dos 171,3 quilómetros entre Monforte e Portel, batendo ao sprint Barbero e o norte-americano Colin Joyce, respectivamente segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 3h50m22s do vencedor.

Graças às bonificações, o ciclista espanhol da Movistar, vencedor da Volta ao Alentejo em 2014, é o novo camisola amarela e, na sexta-feira, vai partir para a terceira etapa, uma ligação de 208 quilómetros entre Mourão e Mértola, com três segundos de vantagem sobre o anterior líder, o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

PUB

PUB

PUB