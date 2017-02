Daryl e Negan vão estar com os fãs de The Walking Dead em Lisboa

Uma das séries mais populares dos últimos anos, The Walking Dead, lançou-se também nas lides das digressões e estará em Lisboa no dia 8 de Março, representada por dois dos seus protagonistas e por Greg Nicotero, habitual colaborador de Quentin Tarantino e produtor executivo da série.

No âmbito da TWD European Tour, que vai levar actores e produtor a Londres, Amesterdão, Lisboa e Madrid, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan estarão num painel de perguntas e encontro com os fãs no dia 8 de Março no teatro lisboeta, informou fonte da Fox (que exibe a série em Portugal) ao PÚBLICO.

Os espectadores e fãs interessados em assistir ao evento terão de, informa apenas a Fox, "estar atentos ao Facebook" e à conta do canal para mais detalhes.

Norman Reedus interpreta a personagem Daryl Dixon, um original da série e não uma personagem importada, como a de Negan (o vilão da actual e sétima temporada, interpretado por Jeffrey Dean Morgan) dos comics de Robert Kirkman que dão origem à série.

Já no final do episódio transmitido na Fox na segunda-feira à noite tinha sido emitido um teaser que falava da vinda de The Walking Dead a Portugal, mas só esta quinta-feira o canal divulgou quem serão os participantes do evento.

The Walking Dead, uma série sobre sobrevivência e natureza humana no que resta do mundo após um evento que vitimou grande parte da população e criou walkers, ou zombies, vai na 7.ª temporada e é a série mais vista da televisão por subscrição dos EUA, batendo mesmo programas das televisões de sinal aberto. A última temporada tem sido particularmente polémica pelo nível de violência e tem sido afectada por uma quebra nas audiências.

