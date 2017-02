Segundo chileno fugido de Caxias foi detido em Barcelona

Um dos dois chilenos que fugiram da prisão de Caxias foi detido nesta quarta-feira em Barcelona durante um assalto. A notícia foi avançada pelo Expresso e entretanto confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte ligada ao processo.

O evadido já havia sido detido pelas autoridades espanholas, mas foi mais tarde libertado. Ambos haviam sido interceptados pelas autoridades espanholas por se encontrarem na posse de documentos de identificação falsos. Entretanto, chegou a Espanha um mandado de captura internacional relativo ao fugitivo que permanece detido. Sem um segundo mandado de captura internacional para o segundo chileno e sem espaço no Centro de Internamento de Estrangeiros no aeroporto de Barajas, as autoridades espanholas decidiram libertá-lo.

Com 29 e 30 anos, os dois chilenos estavam a aguardar julgamento em prisão preventiva na cadeia de Caxias, sendo arguidos por furto e roubo em processos criminais diferentes, o que poderá explicar o motivo pelo qual as autoridades espanholas receberam apenas um mandado. O mandado de captura internacional do segundo fugitivo chileno já terá sido entretanto emitido.

De nacionalidade portuguesa, um terceiro evadido de Caxias continua a monte.

Os três homens, um português e dois chilenos, fugiram daquele estabelecimento prisional no passado domingo.

