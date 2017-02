Ministério Público não quer juiz Rui Rangel a decidir sobre Sócrates

A Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado anunciando que o Ministério Público levantou um incidente de suspeição destinado a afastar o juiz Rui Rangel da apreciação de matérias relacionadas com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e a Operação Marquês.

“Fê-lo por considerar existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado judicial”, refere o comunicado.

Este pedido surge depois de ter sido distribuído a Rui Rangel no Tribunal da Relação de Lisboa a apreciação de um recurso judicial do antigo governante em que este pede a nulidade dos actos processuais e o fim do inquérito por ainda não ter havido uma acusação, mais de dois anos passados sobre a sua prisão preventiva.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, explicou que até o Supremo Tribunal de Justiça decidir se afasta ou não o magistrado, como pretende o Ministério Público, os actos processuais relacionados com este recurso ficarão, caso haja necessidade, a cargo de outro magistrado, o juiz substituto Fernando Estrela. Rui Rangel terá agora de se pronunciar sobre o requerimento de recusa do juiz que foi levantado.

