Secretários de Estado vão ser ouvidos por causa das offshores

Os partidos aprovaram esta manhã por unanimidade as audições parlamentares do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, e do actual, Fernando Rocha Andrade para esclarecer as transferências de dinheiro para offshores, entre 2011 e 2014, sem controlo do fisco.

As duas audições foram propostas por PSD, PCP, e BE (o PS apenas propôs ouvir o actual secretário de Estado). Todos votaram a favor, incluindo o CDS ao qual pertence Paulo Núncio. O deputado centrista João Almeida justificou o sentido de voto com a necessidade de esclarecer a situação e lembrou que com as regras aprovadas no anterior Governo os eventuais crimes fiscais ainda não prescreveram.

As duas audições, aprovadas na comissão de Orçamento e Finanças, deverão ser marcadas para esta sexta-feira à tarde.

