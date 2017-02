Matosinhos: Sem transportes há mais de 15 anos, Carvalhas vai ter acesso pedonal ao metro

Carvalhas, na União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, em Matosinhos, já teve uma paragem de metro. Nunca foi desactivada porque nunca chegou a funcionar. Foi desmantelada, em 2010, pela Metro do Porto sem nunca ter sido usada. Há mais de 15 anos sem serviço de transportes públicos rodoviários a operar na localidade, a única forma que as cerca de 150 pessoas que vivem nas Carvalhas têm de chegar à estação de metro mais próxima, em Esposade, à distância de perto de um quilómetro, é seguindo pelas calhas técnicas paralelas à linha do metro. Nesta terça-feira, em reunião do executivo da Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), foi votada favoravelmente, por unanimidade, a proposta de construção de um caminho pedonal “seguro” entre o lugar e a estação de Esposade, que custará aproximadamente 150 mil euros.

O valor será dividido entre a CMM e a Metro do Porto. A maior parte, dois terços, será paga pela autarquia e um terço do pagamento será da responsabilidade da empresa, que, de acordo com o vereador da Mobilidade, José Pedro Rodrigues, que levou a proposta a votação, já está a desenvolver o projecto.

De resto, esta é uma luta antiga para o vereador eleito pela CDU, que há anos diz estar a trabalhar para “repor alguma justiça numa comunidade isolada”, privada de transporte público “há mais de 15 anos”, que viu “a promessa do metro ser-lhe negada”, após desmontada a estação já construída. A par da das Carvalhas, a estação de Cal, na linha Verde que liga o Porto à Maia, também foi desmantelada no mesmo ano, sem nunca ter sido utilizada.

O acordo com a Metro do Porto, segundo o vereador, surge no seguimento do objectivo que este executivo diz estar a tentar consolidar: “Levar o transporte público a zonas que dele estavam privadas”. Este lugar do concelho de Matosinhos predominantemente habitacional, com alguma indústria, que José Pedro Rodrigues acredita ter potencial para a “criação de emprego”, faz parte de 20% da área do concelho por onde ainda não passam transportes públicos.

A única forma da população da localidade ter acesso a transportes públicos é a partir da estação de Esposade, entre as paragens de Custóias e Crestins, na linha do metro que liga o Porto à Póvoa de Varzim e ao aeroporto. O caminho até à estação é feito, diz o autarca, pelas calhas técnicas paralelas à linha do metro, com um grau de dificuldade que aumenta de “perigo” no troço do viaduto que passa por cima do rio Leça. À falta de uma estação de metro na localidade, diz ser necessário criarem-se condições para que “esta população possa ver os problemas de falta de segurança definitivamente resolvidos”, afirma.

O percurso pedonal será feito a partir da rua das Carvalhas, que atravessa o lugar. Dos cerca de 600 metros que a separam da estação de metro de Esposade, apenas 365 serão alvo de execução para a construção do percurso pedonal. Os outros 235 metros já foram executados como restabelecimento da via no âmbito da implementação do sistema de metro ligeiro em Matosinhos. Essa parte do percurso, segundo a câmara, já dispõe de boas condições de iluminação pública e pavimento. O novo caminho será, portanto, uma extensão do percurso já existente.

Matosinhos quer compensações por constrangimentos causados pelo aeroporto

Em conjunto com a Maia e Vila do Conde, Matosinhos quer criar uma taxa de compensação pelos constrangimentos causados pelo funcionamento do aeroporto - infraestrutura com sede nos 3 concelhos. A autarquia alega que a actividade aeroportuária tem fortes impactos, em particular, “do ponto de vista ambiental” e implica um “forte investimento nas vias de comunicação circundantes”. A proposta votada ontem em reunião da câmara, para a aquisição de serviços para apurar o impacto do funcionamento do aeroporto, no sentido de determinar o valor da taxa a ser cobrada, passou com voto contra da CDU, que concorda com as taxas, mas não apoia a divisão dos gastos do serviço de assessoria jurídica e do parecer técnico (cerca de 115 mil euros) em partes iguais, tendo em conta a desigualdade na ocupação do aeroporto no território dos 3 concelhos - 80% na Maia e 20% divididos pelos outros 2 concelhos.

