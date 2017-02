Polis avança com a demolição das primeiras casas junto à Ria Formosa

A Sociedade Polis da Ria Formosa tomou posse administrativa de 12 casas clandestinas na ilha Farol, uma das ilhas-barreira da Ria Formosa, em Faro. Para esta quarta-feira, estava prevista a tomada de posse administrativa de 15 casas das 34 casas do núcleo do Farol que vão ser demolidas. No entanto, os técnicos da Polis não completaram a acção devido a três providências cautelares interpostas esta terça-feira contra a demolição das moradias.

Cerca de 40 agentes da Polícia Marítima asseguraram as condições de segurança para que a tomada de posse das casas, com vista à sua demolição, decorresse sem incidentes. O cordão policia feito no local foi recebido com vários apupos e frases de contestação dos moradores.

Os trabalhos devem continuar quinta-feira, dia em que está prevista a tomada administrativa de mais 18 casas. Contudo, os moradores avisaram que quatro providências cautelares já deram entrada no tribunal para travar novas demolições.

No final da tomada de posse, Pedro Palma, comandante da operação e capitão do porto de Vila Real de Santo António e Tavira, afirmou que a operação “correu como esperado”. Para esta quinta-feira está prevista uma intervenção semelhante da Polícia Marítima.

Nesta primeira fase desta intervenção da Polis junto à Ria Formosa, está prevista a demolição de 50 casas com vista à requalificação e valorização da orla costeira. Depois da ilha de Farol, está prevista a tomada de posse administrativa de 22 casas no núcleo dos Hangares, em Olhão, para 2 de março.

