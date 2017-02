Vai ser possível pagar e validar viagens nos Transportes de Lisboa no telemóvel

Os utentes dos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa vão poder pagar os bilhetes e viajar através de uma aplicação de telemóvel, prevendo-se que o serviço esteja disponível no final do ano, foi anunciado esta quarta-feira.

"Esta aplicação é mais um passo em frente no caminho da desmaterialização e descarbonização do sistema de transportes. A ideia é que seja possível - dando passos seguros e através de tecnologia nacional -, aos utentes a possibilidade de escolher o modo mais adequado, escolhendo o sistema de tarifário, o sistema de pagamento que seja verdadeiramente desmaterializado", disse à Lusa José Mendes, secretário de Estado Adjunto do Ambiente.

Na cerimónia de apresentação da aplicação, que está a ser desenvolvida pela empresa portuguesa Nova Base, e que decorreu no Museu da Carris, em Lisboa, José Mendes acrescentou que esta aplicação irá permitir atrair mais utentes para os transportes públicos.

"Há um conjunto de drivers que permitirão atrair mais utentes para o transporte colectivo, de forma que este não seja uma segunda escolha, mas sim a primeira (...). O passo que aqui se deu hoje, esta prova de conceito de pagamento desmaterializado através da Via Verde, de tecnologia nacional, é mais uma pedrinha neste edifício que pretende atrair mais utentes para os transportes públicos", frisou o governante. A aplicação Via Verde Transportes fica instalada no telemóvel do utilizador, sendo debitado o preço do bilhete da viagem na Carris, Metro ou Transtejo, via bluetooth.

Apesar de a plataforma estar para já restrita a um grupo de utilizadores fechado, permite aos responsáveis antever um modelo de utilização muito simples, em que bastará descarregar a app Via Verde Transportes, efectuar um registo, criando ou utilizando uma conta Via Verde e, a partir daí, para viajar, bastará fazer uma validação no local de partida, aproximando o telemóvel do novo validador e, quando chegar ao destino, realizar a saída da aplicação.

Manuel Garcia, um dos responsáveis pela aplicação da Nova Base, explicou à Lusa que a aplicação também permite calcular o melhor preço para o trajecto da viagem que o passageiro escolher.

Embora ainda tenha "algumas afinações" pela frente, Manuel Garcia acredita que a aplicação deverá estar disponível no último trimestre deste ano. "Tem ainda trabalho pela frente, muitas afinações. Por exemplo, no caso de uma Carris implica que todos os autocarros e eléctricos tenham de ter os dispositivos [de leitura da app] todos instalados", afirmou. A equipa, de cerca de 20 pessoas, da Nova Base trabalha no projecto há cerca de dois anos.

Já Pedro Mourisca, da Via Verde, garante que a aplicação vai "mudar de forma radical" a forma como as pessoas viajam, já que não vão precisar de "conhecer a rede de transportes ou as centenas ou milhares de diferentes bilhetes que existem". De acordo com o responsável, será só necessário viajarem e a app vai "calcular automaticamente o preço da dita viagem".

Segundo Pedro Mourisca, trata-se de replicar a funcionalidade da aplicação da Via Verde para os transportes públicos, estimando que estará disponível para os 400 mil utilizadores da actual app da Via Verde, num universo de 3,3 milhões de clientes.

