Movimentos em 2014 na origem das falhas descobertas sobre offshores

O ponto de partida

Era Sérgio Vasquez secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 2010, quando passou a ser obrigatório publicar no Portal das Finanças as estatísticas das transferências de contas em bancos portugueses para os paraísos fiscais. A informação é do conhecimento do fisco porque as instituições financeiras estão obrigadas a entregar a declaração “Modelo 38” sobre todas as operações de transferências de dinheiro deitas para offshores a partir de contas sediadas em Portugal.

Dados na gaveta

As primeiras estatísticas divulgadas foram as de 2009, ainda durante o tempo em que Sérgio Vasques foi secretário de Estado, até à queda do Governo de José Sócrates em 2011. Mas depois disso, as estatísticas ficaram na gaveta durante vários anos, não sendo divulgadas em nenhum momento durante o Governo de Passos Coelho, de 2011 a 2015, em que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais era Paulo Núncio.

Estatísticas revistas

Só em Abril de 2016 é que as estatísticas dos anos em falta voltam a ser publicadas. E no final do ano, a 30 de Dezembro, a AT volta a actualizar os dados. Nos números entretanto publicados no site das Finanças, apresenta pela primeira vez os números de 2015 e é nessa altura que revê dados dos quatro anos anteriores, sendo a diferença próxima dos 10 mil milhões de euros.