Nocentini é o primeiro camisola amarela da "Alentejana"

O ciclista italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) venceu nesta quarta-feira a primeira etapa da Volta ao Alentejo, impondo-se em Castelo de Vide para vestir a camisola amarela inaugural da 35.ª edição.

Nocentini foi o melhor no final dos 158 quilómetros da ligação entre Portalegre e Castelo de Vide, batendo na meta os espanhóis Eduard Prades (Caja Rural) e Carlos Barbero (Movistar), que foram, respectivamente, segundo e terceiro, com as mesmas 4h04m09s do vencedor.

O italino do Sporting-Tavira vai partir para os 171,3 quilómetros da segunda tirada, entre Monforte e Portel, com quatro segundos de vantagem sobre Prades e seis sobre o vencedor da edição de 2014 da "Alentejana", com Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa Blackjack) a ser o melhor português, na sexta posição.

