Mourinho confirma passagem aos oitavos-de-final da Liga Europa

A vantagem sobre o Saint-Étienne que trazia da primeira mão (3-0) deixava o Manchester United em posição muito confortável na eliminatória dos 16 avos-de-final da Liga Europa, e a equipa de José Mourinho não teve dificuldades na visita ao emblema francês, confirmando a passagem aos oitavos-de-final.

Um golo de Mkhitaryan, ainda na primeira parte, bastou para acabar com as dúvidas. Com o 0-4 no conjunto das duas partidas, e pelo facto de ter marcado um golo fora de casa, o Manchester United teria de sofrer cinco golos para ficar pelo caminho.

Sem nunca acelerar demasiado o ritmo, a equipa de José Mourinho geriu a vantagem e manteve os franceses longe da baliza defendida por Romero. A situação era tão confortável que o treinador português do Manchester United até lançou na partida o internacional alemão Schweinsteiger, que até ao momento participara apenas em três jogos.

Com dois cartões amarelos em quatro minutos, Eric Bailly foi expulso aos 63’ e deixou os “red devils” em inferioridade numérica. Algo que deixou José Mourinho muito irritado – mas nem essa situação colocou em dúvida que seguiria em frente.

José Mourinho é o primeiro treinador português a garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga Europa – na quinta-feira Paulo Bento (Olympiacos), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) e Paulo Sousa (Fiorentina) podem juntar-se-lhe.

Também nesta quarta-feira, Schalke 04 e FC Krasnodar apuraram-se para a próxima eliminatória da competição. Os alemães empataram na recepção ao PAOK (1-1), tirando partido da vantagem de 3-0 obtida na primeira mão, na Grécia. O Fenerbahçe não foi capaz de contrariar os russos do FC Krasnodar, que na primeira mão venceram em casa (1-0) e na Turquia começaram a vencer logo aos sete minutos, com um golo de Smolov. O ex-FC Porto Souza restabeleceu a igualdade antes do intervalo, mas os turcos não conseguiram evitar a eliminação.

