Ringo e McCartney novamente reunidos em estúdio

Os Beatles de novo em estúdio é o sonho de qualquer melómano. Infelizmente, tal é também uma impossibilidade, depois das mortes de John Lennon, em 1980, e de George Harrison, em 2001. Temos, então, a reunião possível, a de Ringo Starr e de Paul McCartney. Aconteceu este fim-de-semana num estúdio em Los Angeles e o baterista documentou o momento na sua conta de Twitter. A acompanhar uma foto dos dois, lia-se: “Obrigado por apareceres e tocares tão bem o baixo. Adoro-te, pá. Paz e amor”.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. ??????????? pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

O encontro surgiu no contexto da gravação de um novo álbum de Ringo Starr, sucessor de Postcards From Paradise, editado em 2015. É o primeiro encontro musical em estúdio dos dois desde 2010, quando McCartney cantou em Walk with you e gravou o baixo de Peace dream, duas das canções do disco Y Not. Os encontros em palco têm sido mais frequentes, como o registado em 2014, quando os dois actuaram num especial dos Grammys comemorativo dos 50 anos da histórica primeira aparição dos Beatles no Ed Sullivan Show.

O novo álbum, como é habitual nas edições de Ringo Starr, contará com vários convidados. Além de McCartney, participam Van Dyke Parks, Richard Marx, Glen Ballard, Dave Stewart ou Joe Walsh, guitarrista dos Eagles e cunhado de Starr.

