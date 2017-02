WhatsApp volta às origens, de olho no Snapchat e Instagram

No oitavo aniversário do WhatsApp, a empresa vai lançar uma das suas actualizações mais abrangentes da sua popular aplicação de troca de mensagens: a indicação de estado do utilizador vai deixar de ser apenas textual e vai passar a poder incorporar imagens, vídeos e GIFs que desaparecem passadas 24 horas. A actualização vai ser lançada esta terça-feira e estará disponível para dispositivos iOS, Android e Windows Phone.

Com esta nova funcionalidade, a empresa quer voltar às origens: “A ideia original por trás deste projecto era a de desenvolver uma aplicação onde se pudesse dizer aos seus amigos e outros contactos o que está a fazer num dado momento” explica o director executivo, Jan Koum, numa publicação no blog do WhatsApp.

A ideia, conta, foi anterior à de um sistema de mensagens instantâneas – que só se tornou real porque os criadores perceberam que as pessoas mudavam de estado rapidamente para poderem comunicar com os amigos.

Agora, os utilizadores vão poder ver as publicações dos amigos e responder de forma privada (nas conversas já existentes), tirar fotografias e introduzir texto ou desenhos, como já acontece por exemplo no InstaStories do Instagram, e enviar essas imagens e vídeos para os contactos que entenderem, sabendo que a sua privacidade estará protegida – o facto de todas as mensagens serem encriptadas é um dos elementos diferenciadores face à concorrência directa. “Sim, até as nossas actualizações de estado são encriptadas de ponta-a-ponta”, confirma Koum.

Esta actualização já não é nova para alguns utilizadores da aplicação: em Novembro de 2016 tinha sido lançada uma versão beta dos novos estados do WhatsApp, que agora passam a estar disponível para todos, num separador específico.

Apesar das semelhanças com o Snapchat (e até com o Instagram), a encriptação vem minimizar as preocupações com a privacidade que não estavam asseguradas antes. A aplicação do fantasma foi, por diversas vezes, acusada de ser uma das redes sociais de partilha de imagens e vídeos menos segura, a última delas num ranking da Amnistia Internacional. Esta actualização pode também significar uma fonte de receita para o Whatsapp, uma vez que permite inserir anúncios entre os estados.

Com 1,2 mil milhões de utilizadores mensais e 60 mil milhões de mensagens trocadas por dia, os novos estados do WhatsApp podem ser um problema para o Snapchat, que agora vai ter dois competidores directos, sem qualquer elemento diferenciador: o Instagram e o WhatsApp, ambos propriedade de Mark Zuckerberg.

