Corpo de adolescente encontrado no cais da Afurada, em Gaia

Foi encontrado esta madrugada, cerca das 5h, o corpo de um adolescente junto ao Cais da Afurada, em Vila Nova de Gaia. De acordo com o Jornal de Notícias, poderá tratar-se de um jovem de 16 anos, da Maia, que está desaparecido desde dia 7 de Fevereiro. No entanto, a informação sobre a identidade do adolescente ainda não foi oficialmente confirmada.

PUB

O alerta foi dado por um pescador, pormenorizou o comandante da Capitania do Porto do Douro, Rodrigues Campos. De acordo com aquele jornal, a PSP comunicou a informação à Polícia Marítima, que retirou o corpo da água. O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, para ser identificado.

O PÚBLICO contactou o Comando Metropolitano da PSP do Porto, que não se mostrou disponível a prestar esclarecimentos, no momento, sobre o assunto.

PUB

PUB

PUB