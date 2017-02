Acordo sobre Almaraz "é uma boa notícia mas não chega"

O acordo entre Portugal e Espanha em torno da construção do aterro de resíduos nucleares na central de Almaraz é “uma boa notícia, mas não chega”, reagiu Carla Graça, da associação ambientalista Zero.

“Não é uma má notícia, mas obviamente queremos mais”, declarou ao PÚBLICO aquela ambientalista, para quem, a suspensão provisória do início das obras de construção daquele armazém pelo menos durante dois meses - período durante o qual Espanha se compromete a partilhar com Portugal todas as informações relativas à central, bem como a promover uma visita conjunta ao local – não resolve o essencial da questão.

“É óbvio que a decisão de construir o armazém tem o objectivo encapotado de prolongar o tempo de vida útil da central por mais vinte anos e é contra isto que o Governo português tem que insistir com todos os meios diplomáticos ao seu dispor”, acrescentou Carla Graça.

Em Dezembro, o Governo espanhol tornou pública a autorização para a construção de um armazém temporário individualizado (ATI) de apoio à central nuclear de Almaraz, na província espanhola de Cáceres, a poucos quilómetros da fronteira portuguesa, e cujos reactores são refrigerados pelas águas do Tejo. Porém, só em Janeiro deste ano é que o Governo português se insurgiu em Bruxelas contra o facto de Madrid não ter feito a avaliação do impacto transfronteiriço a que estava obrigada.

A indignação seguiu para a Comissão Europeia em forma de queixa. A mesma queixa que o Governo português se compromete agora a retirar face ao compromisso de que Espanha vai fornecer a Portugal todas as informações tidas como necessárias para determinar a ausência de efeitos significativos do projecto no território português.

Dado que o tempo de vida útil de Almaraz termina em 2020, a decisão de construir o aterro foi encarada pelos ambientalistas dos dois lados da fronteira como um sinal inequívoco de que Espanha se prepara para prolongar, por mais 20 anos, o funcionamento desta central. Almaraz foi construída para funcionar até 2010. Nessa data, viu o seu tempo de vida prolongado por mais 10 anos.

Para os ambientalistas trata-se de uma central “obsoleta”. De resto, os sucessivos incidentes registados nos ultimos anos são vistos como prova disso mesmo. Apesar disso, o Conselho de Segurança Nuclear de Espanha parece disposto a autorizar o prolongamento da vida das centrais nucleares espanholas. Este mês, aliás, emitiu parecer favorável para que a central de Garona possa operar até completar os 60 anos de vida, numa decisão que abre precedentes relativamente às restantes quatro centrais existentes no território espanhol. A imprensa espanhola noticiou, de resto, que a próxima central a pedir autorização para poder continuar a operar é Almaraz, operada pela Iberdrola, Unión Fenosa e Endessa, cujos reactores entraram em funcionamento em 1981 e 1983.

O Ministério da Energia espanhol tem, até ao fim do ano ou início de 2018, de decidir se prolonga a actual licença de exploração da central de Almaraz.

