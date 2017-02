Três detidos por suspeitas de planearem ataque terrorista em França

Três pessoas foram detidas esta terça-feira por suspeitas de planearem um ataque terrorista em França. As detenções aconteceram em três lugares diferentes — Clermont-Ferrand, cidade do centro do país, Marselha, no Sul, e na região de Paris — mas as operações continuam e podem ser detidas mais pessoas.

As detenções foram realizadas pela Direcção-Geral da Segurança Interior (DGSI). “Os suspeitos tinham um plano e este estava suficientemente avançado para que os agentes da DGSI decidissem avançar para os interpelar”, diz um responsável próximo do inquérito citado pela AFP.

De acordo com o jornal regional La Montagne, há uma operação de desminagem a desenrolar-se na casa de um dos suspeitos, um homem de 37 anos, num bairro de Clermont-Ferrand.

A França está sob estado de emergência desde os atentados terroristas de Novembro de 2015 em Paris, e o nível de ameaça é considerado “muito elevado”. Ainda na semana passada foram detidas quatro pessoas, incluindo uma adolescente, suspeitas de planearem um ataque “iminente”.

