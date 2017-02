Militar israelita condenado a 18 meses de prisão por matar palestiniano ferido

Um militar israelita foi condenado esta terça-feira a 18 meses de prisão por matar um atacante palestiniano desarmado que já estava ferido no chão, num caso ocorrido a 24 de Março de 2016 que provocou um debate aceso em Israel. O sargento Elor Azaria, de 21 anos, é o primeiro soldado israelita condenado por homicídio em mais de dez anos.

PUB

Abdul Fatah al-Sharif, a vítima, tinha atacado outro militar com uma faca num checkpoint em Hebron, na Cisjordânia ocupada, e já tinha sido atingido a tiro. Um vídeo gravado por um activista do grupo de direitos humanos israelita B’Tselem mostra Sharif, também de 21 anos, imobilizado no chão, ao lado de outro palestiniano. Azaria dispara então o tiro fatal, na cabeça de Sharif, sem que este tivesse feito nenhum gesto de provocação. Entre o ataque dos dois palestinianos e o tiro a sangue-frio passaram-se 15 minutos.

Azaria entrou no tribunal em Telavive a sorrir e sob o aplauso de dezenas de pessoas que aguardavam para lhe prestar o seu apoio. “Não deixamos cair os combatentes” ou “Morte aos terroristas”, lia-se nos cartazes que empunhavam.

PUB

O jovem soldado, de uma unidade de paramédicos, disse a outro militar que Sharif “merecia morrer” e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chegou a defender que devia ser perdoado. Agora que a sentença foi conhecida, vários membros do seu Governo criticaram a decisão do tribunal. “Elor não pode ir para a prisão ou todos pagaremos o preço”, disse o ministro da Educação, Naftali Bennet, líder do partido ultranacionalista Casa Judaica.

As chefias militares discordam e defendem que o comportamento de Azaria foi injustificado e mancha a reputação do Exército – Netanyahu começou por apoiar esta posição, mas mudou de ideias quando percebeu o impacto do caso na opinião pública. Segundo uma sondagem recente, citada pela AFP, 70% dos israelitas concordavam com uma amnistia.

Já o pai do atacante morto, Yusri al-Sharif, descreveu a sentença como uma “anedota”. E a Autoridade Palestiniana diz que se trata de “uma autorização para o Exército de ocupação continuar com os seus crimes”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A lei prevê até 20 anos de prisão para homicídio, mas a acusação pedia “não menos do que três e não mais do que cinco”. Azaria “matou uma pessoa, mesmo que se tratasse de um terrorista”. A juíza Maya Heller explicou que o painel de juízes considerou alguns factores mitigantes, como o facto de o crime ter acontecido em “território hostil” e por se tratar da primeira condenação do soldado. Dizendo que o julgamento provocou “sofrimento” à família de Azaria, notou também que o soldado não expressou nunca remorsos.

Alguns políticos e militares na reforma defenderam que uma condenação poderia provocar hesitações nos soldados em situações futuras.

Este caso aconteceu depois de uma vaga de ataques de palestinianos (muitos com facas) que matou 35 israelitas na última metade de 2015 — a defesa alegou que os soldados estavam debaixo de enorme tensão. “Poderia ter acontecido a qualquer um de nós”, disse numa das audiências do julgamento um soldado da mesma unidade de Azaria, Ori Elon.

PUB

PUB