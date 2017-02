Dois condenados por violação colectiva de adolescente no Rio de Janeiro

Um tribunal do Rio de Janeiro condenou dois homens a 15 anos de prisão pela violação de uma adolescente de 16 anos, em 2016.

O caso aconteceu a 21 de Maio, na Comunidade do Barão, na zona Oeste do Rio de Janeiro, e chocou o Brasil e o mundo depois de os próprios violadores terem divulgado um vídeo da jovem, nua e desmaiada, onde se ouve dizer que a adolescente “engravidou de mais de 30”. Um homem abre as pernas da jovem e diz, entre risos: “Olha onde o trem bala [comboio de alta velocidade] passou”.

Ao longo das investigações, a polícia estabeleceu que a jovem foi inicialmente violada por sete homens e, num outro momento, por outros três elementos. As investigações apuraram que a rapariga foi levada para o local onde foi violada já desmaiada, depois de ter saído de uma festa com três pessoas. O local seria conhecido como “abatedouro”, uma casa para onde são levadas raparigas para relações sexuais.

"Fui ao encontro do meu "ex" na casa dele e dormi. Quando acordei, estava noutra casa. A luz estava acesa e havia um montão de gente em cima de mim", contou a jovem, numa entrevista em Maio do ano passado, relatando que foi violada também com objectos.

Os arguidos Raí de Souza e Raphael Assis Duarte Belo foram condenados pelo crime de “estupro de vulnerável” (violação de menor) e ainda por produção e reprodução de vídeos com “cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro.

Raí gravou e transmitiu o vídeo que mostra a menina desmaiada após a violação, enquanto Raphael tirou uma selfie ao lado da rapariga e partilhou as imagens. Moisés Camilo Lucena, conhecido como "Canário", também foi acusado por violação, mas continua em fuga. Outros quatro suspeitos tinham sido indiciados pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, mas não foram constituídos arguidos.

A rapariga e a sua família foram incluídas no programa de protecção a testemunhas do governo do Estado e tiveram que abandonar o local onde viviam, depois de serem ameaçadas.

A repercussão do caso levantou uma onda de indignação, motivando vários protestos de repúdio à violência contra a mulher e à culpabilização das vítimas. No Brasil, onde ocorre uma violação a cada 11 minutos, 37% dos inquiridos num estudo encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) concordam com a frase "mulheres que se dão ao respeito não são violadas", enquanto 30% concordam com a afirmação: "a mulher que usa roupas provocativas não se pode queixar se for violada".

Em Portugal, os protestos a 1 de Junho no Porto e em Lisboa, sob o mote #PorTodasElas, deram mesmo origem ao colectivo Por Todas Nós, que reúne mais de mil mulheres no grupo do Facebook e tem marcado presença em manifestações nos últimos meses.

